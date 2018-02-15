Путин назначил нового посла в Индонезии

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин назначил Людмилу Воробьеву послом России в Индонезии, Кирибати и Восточном Тиморе, соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

"Назначить Воробьеву Людмилу Георгиевну чрезвычайным и полномочным послом России в республике Индонезии… в республике Кирибати по совместительству… в Демократической республике Восточный Тимор", — говорится в указах.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что думский комитет по международным делам рекомендовал директора профильного департамента МИД России Воробьеву на пост посла в Индонезии.