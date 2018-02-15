В КПРФ заявили о росте желающих вступить в партию

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В январе в ряды КПРФ вступило вдвое больше людей, чем вступало ранее за аналогичные периоды, заявил заместитель председателя партии Юрий Афонин на пресс-конференции в четверг.

"Только за январь месяц в ряды партии вступило в два раза больше людей, чем вступало в предыдущее время", — сказал Афонин. При этом, по его словам, это происходит на фоне неблагоприятного для партии информационного поля.

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов добавил, что за время празднования столетия Октябрьской революции в партию вступило 34 тысячи человек.

За все 25 лет существования КПРФ ее бессменным лидером является Зюганов, который на этот раз решил не выставлять свою кандидатуру на президентские выборы, уступив эту возможность беспартийному приверженцу коммунистических идей, директору подмосковного совхоза Павлу Грудинину. ЦИК официально зарегистрировал его кандидатом в президенты. Выборы главы государства пройдут 18 марта.