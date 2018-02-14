Сотрудничество Баку с ЕС не влияет на дружбу с Россией, заявил Мамедъяров

БРЮССЕЛЬ, 14 фев – РИА Новости, Мария Князева. Сотрудничество Азербайджана с Евросоюзом не влияет на дружеские отношения Баку с Москвой, сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в интервью РИА Новости.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини после совета ассоциации ЕС-Азербайджан на прошлой неделе не исключила, что переговоры о новом соглашении о стратегическом партнерстве между Евросоюзом и Азербайджаном могут быть завершены в скором будущем.

"Наше участие в каком-либо партнерском проекте не может служить против интересов других партнеров, такой цели или намерения нет… Как стратегическое партнерство между Азербайджаном и Россией не влияет на отношения между ЕС и Азербайджаном, так и наши отношения с Европейским союзом не влияют на дружеские отношения Азербайджана с Россией, которые имеют стратегическую составляющую", — сказал Мамедъяров.

Совет ЕС в ноябре 2016 года одобрил мандат для Еврокомиссии и Могерини на ведение переговоров от имени ЕС и его стран-членов о всеобъемлющем соглашении с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года. Документ предусматривает приближение законодательства и процедур в Азербайджане к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС.

Азербайджан с 2008 года участвует в программе ЕС "Восточное партнерство". Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи.

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