Эльмар Мамедъяров: сотрудничество с ЕС не влияет на отношения Баку и Москвы

На прошлой неделе в Брюсселе состоялось заседание Совета сотрудничества Евросоюз — Азербайджан, на котором глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини обсудили проект "Южный газовый коридор", карабахский конфликт и, конечно, самое главное — новое соглашение о стратегическом партнерстве.

Во время поездки глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров дал небольшое интервью корреспонденту РИА Новости, в котором рассказал о ходе процесса по соглашению Баку — ЕС, о главном препятствии и о том, как это соглашение отразится на отношениях страны с Россией.

— Господин министр, как вы оцениваете прогресс в создании нового соглашения о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Евросоюзом? Какие препятствия имеются, каков самый сложный момент в переговорном процессе?

— Переговоры по проекту соглашения о партнерстве между Европейским Союзом и Азербайджаном ведутся в конструктивном русле и на основе взаимопонимания. Особых препятствий в процессе подготовки документа нет.

Существуют некоторые расхождения во взглядах, касающихся вопросов торговли. Так как Азербайджан не является членом Всемирной Торговой Организации, то в вопросах тарифов и субсидий у нас имеются также ряд расхождений. Однако в процессе обсуждений мы постараемся найти общие точки соприкосновения на основе взаимопонимания.

— Когда ожидается следующий раунд переговоров по этому соглашению? Каковы сейчас ожидания по срокам, когда этот договор может быть финализирован, парафирован, когда он может вступить в силу?

— Следующий раунд переговоров запланирован на конец первого квартала или на начало второго квартала 2018 года.

— Каковые наиболее важные элементы соглашения, к закреплению которых стремиться Баку?

— Все элементы соглашения одинаково важны. Мы считаем, что этот документ будет играть важную рамочную роль для всестороннего развития отношений между Европейским Союзом и Азербайджаном. Документ предусматривает перспективы сотрудничества в политической, экономической, торговой, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах.

— Может ли новое соглашение страны и Евросоюза отразиться на отношениях Баку и Москвы?

— Азербайджан придает большое значение развитию отношений стратегического партнерства с соседями, особенно с Россией. В целом мы удовлетворены значительными результатами, достигнутыми в развитии сотрудничества с Россией в политической, экономической, торговой, гуманитарной и других сферах.

Сотрудничество между Азербайджаном и Европейским Союзом также развивается на основе взаимовыгодного сотрудничества и взаимного уважения. Развитию отношений с Европейским союзом уделяется большое внимание. Хоть отношения между Азербайджаном и Россией, между Азербайджаном и Европейским союзом развиваются в разных плоскостях, служат они в первую очередь на благо наших народов.

— Согласны ли вы с тем, что "Восточное партнерство" не должно становиться разделителем между ЕС и Россией? И есть ли предпосылки к этому в настоящее время? © РИА Новости / Алексей Витвицкий Перейти в фотобанк Президент Азербайджана выступил на саммите "Восточного партнерства"

— Мы видим наше участие в проектах сотрудничества не как нечто эксклюзивное, а как инклюзивную составляющую. То есть наше участие в каком-либо партнерском проекте не может служить против интересов других партнеров, такой цели или намерения нет.

Как стратегическое партнерство между Азербайджаном и Россией не влияет на отношения между ЕС и Азербайджаном, так и наши отношения с Европейским союзом не влияют на дружеские отношения Азербайджана с Россией, которые имеют стратегическую составляющую.

— Господин министр, на ваш взгляд, возможен ли безвизовый режим у Азербайджана с шенгенской зоной? Это вопрос какой временной перспективы?

— В настоящее время этот вопрос регулируется между Азербайджаном и Европейским Союзом соглашением об упрощенном визовом режиме и реадмиссии. Мы считаем, что достижения, достигнутые в рамках этого соглашения, открывают возможности для сотрудничества в деле либерализации визового режима.

— Ожидаются ли встречи в трехстороннем формате — главы МИД РФ, Азербайджана и Армении — по вопросу Нагорного Карабаха?

— В настоящее время пока планов организации трехсторонней встречи в таком формате нет.