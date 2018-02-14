Матвиенко рассказала, почему Клинцевич ушел с поста в комитете Совфеда

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, почему сенатор Франц Клинцевич покинул пост первого зампреда комитета по обороне и безопасности.

"У нас принят режим ротации, чтобы на руководящие посты приходили новые сенаторы, представители других регионов", — заявила она на заседании.

Накануне Клинцевич написал заявление с просьбой освободить его с поста "по собственному желанию". Совет Федерации на заседании утвердил отставку. Сенатор останется рядовым членом комитета.

Клинцевич занимал пост первого зампреда комитета с 2015 года. В верхней палате парламента представляет Смоленскую область.

На освободившееся место избрали сенатора от Карелии Александра Ракитина. До сентября 2017 года он возглавлял УФСБ по Западному военному округу.