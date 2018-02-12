Вопрос о смене адреса посольства США в Москве рассмотрят в феврале

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев получил из мэрии Москвы ответ на запрос об изменении почтового адреса посольства США в Москве.

"В нем сообщается, что данный вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании рабочей группы Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы. Заседание состоится уже в феврале текущего года", — сообщили в пресс-службе парламентария.

Дегтярев в январе направил в мэрию Москвы письмо с предложением назвать безымянный внутридворовый проезд к Дому Наркомфина "Североамериканский тупик" и присвоить старому зданию посольства почтовый адрес: Североамериканский тупик, дом номер 1. Сейчас диппредставительство находится по адресу Большой Девятинский переулок, дом 8.

Такое предложение глава думского комитета высказал после переименования в Вашингтоне площади, на которой располагается посольство России.

Ранее городской совет Вашингтона единогласно принял законопроект о переименовании улицы рядом с российским посольством в площадь Бориса Немцова. По мнению местных властей, этот шаг "символизирует приверженность города демократии".