Североамериканский тупик: в ГД предложили сменить адрес посольства США в РФ

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев предложил поменять почтовый адрес посольства США в России на Североамериканский тупик, дом номер 1, сообщила пресс-служба депутата.

Сейчас оно находится по адресу Большой Девятинский переулок, дом 8.

"Вполне можем поменять посольству США почтовый адрес. Там рядом с обоими зданиями посольства идет внутридворовый проезд к Дому Наркомфина", — пояснил Дегтярев.

По его мнению, назвать это место "Североамериканский тупик" следует "в честь навязчивой внешней политики США". Депутат уже подготовил соответствующее письмо для мэра Москвы Сергея Собянина и Мосгордумы.

Во вторник городской совет Вашингтона единогласно принял законопроект о переименовании улицы рядом с российским посольством в площадь Бориса Немцова. По мнению местных властей, этот шаг "символизирует приверженность города демократии".

В Кремле, комментируя такое решение, заявили, что его приняли на фоне ухудшения российско-американских отношений. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, назвал переименование доказательством того, что "антироссийский маховик, раскрученный администрацией Обамы, продолжает крутиться".