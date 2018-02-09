Путин о конкуренции в мире: с нами церемониться не будут

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Технологическая волна меняет ландшафт мировой экономики, конкуренция в мире будет нарастать, церемониться ни с кем не станут, сказал президент РФ Владимир Путин.
Как отметил президент, в такой ситуации с конкурентами, в том числе в глобальной бизнес среде, "церемониться не будут". "В ход могут пойти любые формы давления, любые формы конкурентной борьбы", — сказал он.
По словам российского лидера, "очевидно, что санкционный вызов носит не конъюнктурный характер и скорее всего сохранится на какую-то перспективу". "Но, повторяю, всё-таки надеюсь, что здравый смысл возьмёт верх, и в интересах всей мировой экономики мы будем двигаться вместе со всеми нашими партнёрами в нужном направлении", — сказал Путин.