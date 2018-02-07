Россия не сомневается в соблюдении Казахстаном обязательств союзника

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Москва не сомневается в твердости соблюдения Казахстаном обязательств союзника и стратегического партнера, заявил в интервью РИА Новости директор Третьего департамента СНГ МИД РФ Александр Стерник.

"Для нас важно то, что Астана развивает особые, можно сказать, привилегированные отношения с Россией и нашими общими структурами (ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, ШОС)", — отметил Стерник. Он напомнил, что российско-казахстанский договор о союзничестве и добрососедстве в XXI веке был подписан в 2013 году в Екатеринбурге по инициативе президента Назарбаева.

Казахстан "отличает активность на международной арене, известны его региональные и глобальные инициативы", добавил Стерник.

"Такая линия получила признание, когда страна избралась в состав десяти непостоянных членов СБ ООН. Эксперты называют курс Астаны "многовекторным". Это предполагает открытость для сотрудничества одновременно со многими партнерами, в том числе, разумеется, и с США. Но внимание Астаны также обращено на Китай, ЕС, страны исламского мира. Касаемо "ущерба отношениям" (с РФ), мы не сомневаемся в твердости соблюдения Казахстаном обязательств союзника и стратегического партнера, будь то в сфере безопасности или экономической интеграции", — подчеркнул дипломат.

Он привел данные статистики, согласно которым с 2003 года, благодаря Таможенному союзу, двусторонний товарооборот вырос в 6 раз.

"Сегодня мы снова на траектории роста. Через общую границу идет оживленный экономический обмен по линии субъектов России и областей Казахстана. На долю приграничной торговли приходится около 40% нашего товарооборота, а на межрегиональную — порядка 70%. Попробуйте сопоставить все это с вкладом западных стран в социально-экономическую жизнь Казахстана. Разговоров по их столицам много, а дел мало", — сказал Стерник.