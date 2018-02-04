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Политика

Немецкие депутаты назвали ошибкой санкции против России за Крым

01:1804.02.2018
(обновлено: 02:46 04.02.2018)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКрым. Архивное фотоКрым. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Прибывшие в Крым парламентарии из Германии раскритиковали ограничительные меры в отношении России, а также заявили, что скептически рассматривают антироссийские санкции, которые не ведут к успеху.

Полк С-400 на боевом дежурстве в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Отмечается, что делегация, состоящая из депутатов трех региональных парламентов страны, пробудет в Крыму с третьего по девятое февраля. В ее состав вошли депутаты от партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов страны: Берлин, Бранденбург и Рейн-Вестфалия.

Ожидается, что парламентарии из Германии встретятся с руководством республики, представителями национально-культурных объединений, а также посетят строящиеся крупные инфраструктурные объекты и сельхозпредприятия.

"Делегация прибыла в Крым. Мы уже встретили их. Прилетели девять человек. Встреча прошла в дружеской обстановке. Они приехали к нам с позитивом", — рассказали крымские власти.

Сообщается, что представители делегации проявляют огромный интерес к установлению партнерских отношений с Крымом, чтобы создать благоприятные условия для вхождения немецкого бизнеса в регион.

Цель визита

Крым. Архивное фото
© РИА Новости / Макс Ветров
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По словам представителей делегации, цель их визита — подать "особый сигнал" о намерении сотрудничать с российской стороной.

"Мы хотим поездкой подать особый сигнал. Потому что совместное плодотворное сосуществование с Россией мы считаем очень важным, это все есть в нашей программе", — заявил один из членов делегации.

Он также вспомнил слова известного немецкого политика XX века Вилли Брандта на фоне визита немецкой делегации в Крым.

"Кто находится в диалоге, тот не стреляет", — добавил Увэ Бронзон.

Без давления

Как отметили представители делегации, политические круги Германии не оказывали никакого давления на парламентариев, которые приняли решение посетить полуостров. Они также отметили, что вопрос визита в Крым обсуждался в рамках партии.

Свернутая в рулон политическая карта Европы. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Иглов
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При этом немецкие депутаты заявили, что не обеспокоены угрозами украинских властей запретить им въезд на Украину после посещения Крыма.

"Нас это (угрозы украинских властей) нисколько не беспокоит, мы рассчитываем в будущем посетить Крым еще не раз", — сказал один из представителей делегации.

Парламентарии также выразили надежду, что "с течением времени ситуация вокруг Украины уляжется и будет возможна нормальная работа с Украиной в будущем".

Кроме того, депутаты отметили, что немецкий бизнес должен самостоятельно решать, с какими регионами работать. Они также раскритиковали санкции в отношении России.

"Санкции никогда не приводили к успеху, мы смотрим на них весьма критически. Немецкие фирмы сами должны решать, в каких регионах им работать", — сказал один из представителей делегации.

По словам парламентариев, введение антироссийских санкций было ошибкой, так как они оказывают негативное влияние на Россию и Германию.

Украинский боксёр-профессионал Александр Усик
© AFP 2018 / Jack Guez
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Он также заявил, что эта поездка позволит сделать некоторые рекомендации для немецких фирм по ведению бизнеса в Крыму.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин анонсировал подготовку ограничительных мер в отношении немецких компаний, работающих в Крыму вопреки санкциям ЕС.

Страны-участницы Евросоюза ввели в 2014 году ограничительные меры в отношении России на фоне украинского кризиса. Кроме того, официальный Берлин многократно увязывал вопрос снятия санкций с выполнением Минских соглашений. Однако российские власти не раз отмечали, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе и субъектом Минских соглашений, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. По подсчетам экономистов и заявлениям некоторых западных стран, государства ЕС несут серьезные убытки в связи с санкциями против России.

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

Иностранные делегации

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Порошенко "забыл", что в Крыму живут русские
Иностранные делегации многократно посещали Крым после вхождения полуострова в состав России. Ранее с официальным визитом в республику прибыла норвежская делегация. Ее представители заявили о законности присоединения территории к России, а также отметили, что намерены убедить западные государства в том, что Крым являются частью России. Кроме того, делегация из Норвегии отметила отсутствие фактов нарушения прав человека на фоне спекуляций с украинской стороны на эту тему. В целом они заявили, что впечатления от Крыма превзошли все ожидания.

Кроме того, Крым посещали делегации из Китая, США, Италии, Германии в составе политиков и бизнесменов, делегация европейских и украинских политиков.

Как ранее сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, в целом отмечается рост популярности полуострова среди иностранцев на фоне санкций после присоединения к России. По его словам, в 2017 году республику посетили представители 60 стран.

"Когда Крым не был под санкциями, к нам столько не ездили", — сказал Константинов.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© Фото : сайт Президента Украины
Власти Крыма о "сигнале" Порошенко: сам послал, сам пусть ловит
Крым стал российским регионом после проведенного на полуострове референдума в 2014 году. Более 90 процентов жителей республики проголосовали за вхождение в состав России. Плебисцит был проведен после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти называют полуостров "временно оккупированной территорией", а западные государства не признают проведенный в Крыму референдум. Однако российские власти многократно отмечали, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Как подчеркнул президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>

© РИА Новости, РИА Новости / Инфографика
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