МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Прибывшие в Крым парламентарии из Германии раскритиковали ограничительные меры в отношении России, а также заявили, что скептически рассматривают антироссийские санкции, которые не ведут к успеху.

Отмечается, что делегация, состоящая из депутатов трех региональных парламентов страны, пробудет в Крыму с третьего по девятое февраля. В ее состав вошли депутаты от партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов страны: Берлин, Бранденбург и Рейн-Вестфалия.

Ожидается, что парламентарии из Германии встретятся с руководством республики, представителями национально-культурных объединений, а также посетят строящиеся крупные инфраструктурные объекты и сельхозпредприятия.

"Делегация прибыла в Крым. Мы уже встретили их. Прилетели девять человек. Встреча прошла в дружеской обстановке. Они приехали к нам с позитивом", — рассказали крымские власти.

Сообщается, что представители делегации проявляют огромный интерес к установлению партнерских отношений с Крымом, чтобы создать благоприятные условия для вхождения немецкого бизнеса в регион.

Цель визита

По словам представителей делегации, цель их визита — подать "особый сигнал" о намерении сотрудничать с российской стороной.

"Мы хотим поездкой подать особый сигнал. Потому что совместное плодотворное сосуществование с Россией мы считаем очень важным, это все есть в нашей программе", — заявил один из членов делегации.

Он также вспомнил слова известного немецкого политика XX века Вилли Брандта на фоне визита немецкой делегации в Крым.

"Кто находится в диалоге, тот не стреляет", — добавил Увэ Бронзон.

Без давления

Как отметили представители делегации, политические круги Германии не оказывали никакого давления на парламентариев, которые приняли решение посетить полуостров. Они также отметили, что вопрос визита в Крым обсуждался в рамках партии.

При этом немецкие депутаты заявили, что не обеспокоены угрозами украинских властей запретить им въезд на Украину после посещения Крыма.

"Нас это (угрозы украинских властей) нисколько не беспокоит, мы рассчитываем в будущем посетить Крым еще не раз", — сказал один из представителей делегации.

Парламентарии также выразили надежду, что "с течением времени ситуация вокруг Украины уляжется и будет возможна нормальная работа с Украиной в будущем".

Кроме того, депутаты отметили, что немецкий бизнес должен самостоятельно решать, с какими регионами работать. Они также раскритиковали санкции в отношении России.

"Санкции никогда не приводили к успеху, мы смотрим на них весьма критически. Немецкие фирмы сами должны решать, в каких регионах им работать", — сказал один из представителей делегации.

По словам парламентариев, введение антироссийских санкций было ошибкой, так как они оказывают негативное влияние на Россию и Германию.

Он также заявил, что эта поездка позволит сделать некоторые рекомендации для немецких фирм по ведению бизнеса в Крыму.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин анонсировал подготовку ограничительных мер в отношении немецких компаний, работающих в Крыму вопреки санкциям ЕС.

Страны-участницы Евросоюза ввели в 2014 году ограничительные меры в отношении России на фоне украинского кризиса. Кроме того, официальный Берлин многократно увязывал вопрос снятия санкций с выполнением Минских соглашений. Однако российские власти не раз отмечали, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе и субъектом Минских соглашений, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. По подсчетам экономистов и заявлениям некоторых западных стран, государства ЕС несут серьезные убытки в связи с санкциями против России.

Иностранные делегации

Иностранные делегации многократно посещали Крым после вхождения полуострова в состав России. Ранее с официальным визитом в республику прибыла норвежская делегация. Ее представители заявили о законности присоединения территории к России, а также отметили, что намерены убедить западные государства в том, что Крым являются частью России. Кроме того, делегация из Норвегии отметила отсутствие фактов нарушения прав человека на фоне спекуляций с украинской стороны на эту тему. В целом они заявили, что впечатления от Крыма превзошли все ожидания.

Кроме того, Крым посещали делегации из Китая, США, Италии, Германии в составе политиков и бизнесменов, делегация европейских и украинских политиков.

Как ранее сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, в целом отмечается рост популярности полуострова среди иностранцев на фоне санкций после присоединения к России. По его словам, в 2017 году республику посетили представители 60 стран.

"Когда Крым не был под санкциями, к нам столько не ездили", — сказал Константинов.

Крым стал российским регионом после проведенного на полуострове референдума в 2014 году. Более 90 процентов жителей республики проголосовали за вхождение в состав России. Плебисцит был проведен после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти называют полуостров "временно оккупированной территорией", а западные государства не признают проведенный в Крыму референдум. Однако российские власти многократно отмечали, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Как подчеркнул президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".