МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Прибывшие в Крым парламентарии из Германии раскритиковали ограничительные меры в отношении России, а также заявили, что скептически рассматривают антироссийские санкции, которые не ведут к успеху.
Ожидается, что парламентарии из Германии встретятся с руководством республики, представителями национально-культурных объединений, а также посетят строящиеся крупные инфраструктурные объекты и сельхозпредприятия.
"Делегация прибыла в Крым. Мы уже встретили их. Прилетели девять человек. Встреча прошла в дружеской обстановке. Они приехали к нам с позитивом", — рассказали крымские власти.
Сообщается, что представители делегации проявляют огромный интерес к установлению партнерских отношений с Крымом, чтобы создать благоприятные условия для вхождения немецкого бизнеса в регион.
Цель визита
"Мы хотим поездкой подать особый сигнал. Потому что совместное плодотворное сосуществование с Россией мы считаем очень важным, это все есть в нашей программе", — заявил один из членов делегации.
Он также вспомнил слова известного немецкого политика XX века Вилли Брандта на фоне визита немецкой делегации в Крым.
"Кто находится в диалоге, тот не стреляет", — добавил Увэ Бронзон.
Без давления
Как отметили представители делегации, политические круги Германии не оказывали никакого давления на парламентариев, которые приняли решение посетить полуостров. Они также отметили, что вопрос визита в Крым обсуждался в рамках партии.
"Нас это (угрозы украинских властей) нисколько не беспокоит, мы рассчитываем в будущем посетить Крым еще не раз", — сказал один из представителей делегации.
Парламентарии также выразили надежду, что "с течением времени ситуация вокруг Украины уляжется и будет возможна нормальная работа с Украиной в будущем".
Кроме того, депутаты отметили, что немецкий бизнес должен самостоятельно решать, с какими регионами работать. Они также раскритиковали санкции в отношении России.
"Санкции никогда не приводили к успеху, мы смотрим на них весьма критически. Немецкие фирмы сами должны решать, в каких регионах им работать", — сказал один из представителей делегации.
По словам парламентариев, введение антироссийских санкций было ошибкой, так как они оказывают негативное влияние на Россию и Германию.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин анонсировал подготовку ограничительных мер в отношении немецких компаний, работающих в Крыму вопреки санкциям ЕС.
Страны-участницы Евросоюза ввели в 2014 году ограничительные меры в отношении России на фоне украинского кризиса. Кроме того, официальный Берлин многократно увязывал вопрос снятия санкций с выполнением Минских соглашений. Однако российские власти не раз отмечали, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе и субъектом Минских соглашений, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. По подсчетам экономистов и заявлениям некоторых западных стран, государства ЕС несут серьезные убытки в связи с санкциями против России.
Иностранные делегации
Кроме того, Крым посещали делегации из Китая, США, Италии, Германии в составе политиков и бизнесменов, делегация европейских и украинских политиков.
Как ранее сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, в целом отмечается рост популярности полуострова среди иностранцев на фоне санкций после присоединения к России. По его словам, в 2017 году республику посетили представители 60 стран.
"Когда Крым не был под санкциями, к нам столько не ездили", — сказал Константинов.
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