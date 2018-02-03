Немецкие депутаты рассказали, зачем приехали в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости. Поездка немецких парламентариев в Крым является "особым сигналом" о намерении сотрудничества с Россией, заявил журналистам в аэропорту Симферополя один из членов немецкой делегации, депутат парламента Берлина Увэ Бронзон (Dr. Hugh Bronson MdA).

В субботу в Крым с официальным визитом прибыла делегация немецких парламентариев из трех региональных парламентов ФРГ. В ее состав вошли депутаты от правой партии "Альтернатива для Германии". Делегация будет находиться в Крыму с 3 по 9 февраля.

"Мы хотим поездкой подать особый сигнал. Потому что совместное плодотворное сосуществование с Россией мы считаем очень важным, это все есть в нашей программе", — сказал Бронзон.

"Я хочу напомнить слова Вилли Брандта: "Кто находится в диалоге, тот не стреляет", — добавил он.

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