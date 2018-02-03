Немецкий депутат в Крыму: бизнес сам должен решать, где работать

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости. Члены прибывшей в Крым делегации парламентариев из ФРГ заявили в ответ на угрозы Киева, что немецкий бизнес должен сам решать, с какими регионами ему работать.

В Крым с официальным визитом прибыла делегация немецких парламентариев из трех региональных парламентов ФРГ. Делегация пробудет в Крыму с 3 по 9 февраля. В ее состав вошли депутаты от правой партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов страны: Берлин, Бранденбург и Рейн-Вестфалия.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что немецкие компании, в частности Volkswagen и Adidas, "зачисляют Крым к территории РФ", и пригрозил "достать их не только политическими, но и юридическими методами". По его словам, украинские власти готовят меры против немецких компаний, работающих в Крыму вопреки санкциям Евросоюза.

"Санкции никогда не приводили к успеху, мы смотрим на них очень критически. Немецкие фирмы сами должны решать, в каких регионах им работать", — сказал депутат парламента Берлина Увэ Бронзон (Dr. Hugh Bronson MdA), отвечая на вопрос об угрозах Климкина.

"После этой поездки мы сможем сделать некоторые рекомендации для немецких фирм, как себя вести в Крыму", — добавил депутат земельного парламента Северный Рейн-Вестфалия Роге Бекамп (Rorer Beckamp).