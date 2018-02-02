Президент России принимает участие в мероприятиях, посвященных 75-летию победы в Сталинградской битве. Ожидается, что Путин посетит Государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Сталинградская битва" на Мамаевом кургане, где возложит венок в Зале Воинской славы, а также возложит цветы к могиле Маршала Советского Союза Василия Чуйкова.