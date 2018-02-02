За "Единую Россию" готовы проголосовать 53% россиян, показал опрос

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Большинство россиян (53%), если бы в ближайшее время состоялись выборы в Государственную Думу, проголосовали бы за партию "Единая Россия", свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
Опрос выявил, что 24% опрошенных "безусловно" доверяют партии "Единая Россия". Скорее доверяют, чем нет, 38% респондентов, 13% "безусловно не доверяют" ей и 13% затруднились ответить.
Как показал опрос, 30% опрошенных скорее доверяют премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, чем нет (24%). Безусловно доверяют ему 11% респондентов, не доверяют — 24%, затруднились ответить 11%. Среди опрошенных 41% считают, что Медведев работает на своем посту хорошо, 38% — плохо. Затруднились ответить 21% респондентов.
Опрос "ФОМнибус" был проведен 27-28 января в 207 населенных пунктах страны среди 3 тысяч респондентов.