За "Единую Россию" готовы проголосовать 53% россиян, показал опрос

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Большинство россиян (53%), если бы в ближайшее время состоялись выборы в Государственную Думу, проголосовали бы за партию "Единая Россия", свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Согласно опросу, 8% респондентов отдали бы свой голос за КПРФ, 2% — за "Справедливую Россию". Еще 8% опрошенных сообщили, что не пошли бы на думские выборы, 1% респондентов испортил бы бюллетень, 15% затруднились ответить.

Опрос выявил, что 24% опрошенных "безусловно" доверяют партии "Единая Россия". Скорее доверяют, чем нет, 38% респондентов, 13% "безусловно не доверяют" ей и 13% затруднились ответить.

Как показал опрос, 30% опрошенных скорее доверяют премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, чем нет (24%). Безусловно доверяют ему 11% респондентов, не доверяют — 24%, затруднились ответить 11%. Среди опрошенных 41% считают, что Медведев работает на своем посту хорошо, 38% — плохо. Затруднились ответить 21% респондентов.

Как следует из опроса, за последний месяц 19% опрошенных россиян стали доверять "Единой России" больше, столько же — меньше. Дали другой ответ или затруднились ответить 61% респондентов. Положительно оценивают деятельность партии 58% опрошенных, отрицательно — 24%, 18% затруднились ответить. Позитивно относятся к партии единороссов 48% респондентов, испытывают по отношению к ней смесь позитива и негатива 21%. О своем негативном к ней отношении сообщили 9% респондентов, безразличие к партии испытывают 22%.

Опрос "ФОМнибус" был проведен 27-28 января в 207 населенных пунктах страны среди 3 тысяч респондентов.