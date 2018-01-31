Захарова перечислила приоритетные сферы сотрудничества с США

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Россия считает приоритетным сотрудничество с США в различных областях, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Москва каждый раз подчеркивает, что для нас является приоритетом сотрудничество с США в различных областях: политика, гуманитарные связи, экономика, сфера информационной безопасности, кибербезопасности — все от экологии до разоружения, от финансов до взаимодействия по линии СМИ. Мы не просто хотели бы, мы готовы к этому взаимодействию", — сказала представитель МИД РФ.
Комментируя выступление президента США Дональда Трампа перед конгрессом, в котором он назвал Россию и Китай соперниками США, представитель российского внешнеполитического ведомства заявила, что в риторике, звучащей из США в последние годы, нет ничего нового.
"Это в той или иной степени перепевы старых песен, подходов. Является ли это глубоким анализом — вряд ли. Мы исходим из принципиального подхода на сотрудничество с США", — отметила Захарова.