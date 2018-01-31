Захарова перечислила приоритетные сферы сотрудничества с США

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 31 января 2018

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 31 января 2018

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Россия считает приоритетным сотрудничество с США в различных областях, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Москва каждый раз подчеркивает, что для нас является приоритетом сотрудничество с США в различных областях: политика, гуманитарные связи, экономика, сфера информационной безопасности, кибербезопасности — все от экологии до разоружения, от финансов до взаимодействия по линии СМИ. Мы не просто хотели бы, мы готовы к этому взаимодействию", — сказала представитель МИД РФ.

Комментируя выступление президента США Дональда Трампа перед конгрессом, в котором он назвал Россию и Китай соперниками США, представитель российского внешнеполитического ведомства заявила, что в риторике, звучащей из США в последние годы, нет ничего нового.

"Это в той или иной степени перепевы старых песен, подходов. Является ли это глубоким анализом — вряд ли. Мы исходим из принципиального подхода на сотрудничество с США", — отметила Захарова.