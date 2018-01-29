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Политика

Публикация "кремлевского доклада" ничего не означает, заявил Песков

Сюжет:
Санкции в отношении России (6498)
14:4629.01.2018
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкДмитрий Песков. Архивное фотоДмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Публикация "кремлевского доклада" не является очередной санкционной волной, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Кремль проанализирует ее последствия для обеспечения интересов российских компаний.

Минфин США. Архивное фото
© MLADEN ANTONOV / AFP
В новых санкциях США против России нет ничего критичного, считает эксперт
"Сама публикация списка, она ничего не означает", — отметил он, отвечая на вопрос о возможном создании зеркального перечня российской стороной.

В Москве считают публикацию так называемого ""кремлевского доклада" прямой и очевидной попыткой повлиять на избирательный процесс в России, добавил Песков.

"Кремлевский доклад"

Ранее в СМИ появилась информация о том, что администрация президента США Дональда Трампа в понедельник представит конгрессу так называемый кремлевский доклад — список высокопоставленных российских чиновников и приближенных к власти представителей бизнеса.

Документ будет представлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки". Трамп подписал его в августе прошлого года, а предполагает он, в частности, расширение ряда секторальных санкций против российской экономики.

Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Лавров назвал антироссийские санкции США безосновательными и бессмысленными
Подготовкой доклада занимается американский Минфин при поддержке национальной разведки и Госдепартамента.

В финансовом ведомстве отмечают, что ведется "активная работа" над списком олигархов, которые, по мнению Вашингтона, приближены к российскому руководству и могут подпадать под ограничения. Министерство финансов также готовит новый перечень санкций.

Как считает глава вашингтонского Атлантического совета, в списке могут оказаться от 40 до 400 человек.

В свою очередь, посол США в России Джон Хантсман подчеркнул, что публикация доклада не означает автоматического введения санкций против указанных в нем лиц.

Бизнесменов поставят перед выбором

Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Пушков назвал истинную цель новых антироссийских санкций США
Как считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк, появление новых санкций неудивительно.

"Россия неоднократно говорила, что мы готовы к продолжению недружественных шагов со стороны США, потому что это вписывается в общую логику оказания давления на наше государство", — заявил он.

По его словам, в 2011-2012 годах Россию пытались дестабилизировать с помощью незаконных протестных акций.

"Глобальная цель заключалась в том, чтобы создать некий разрыв между обществом и государственной властью, посеять между ними недоверие", — отметил Данюк и добавил, что Соединенные Штаты сменили тактику и пытаются "работать" непосредственно с представителями российской элиты.

Посол США в РФ Джон Хантсман
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Американист — о новых санкциях: надеюсь на отрезвление в вашингтонских умах
Он разъяснил, как именно, по его мнению, поменялась эта тактика.

"Вполне возможно, основной удар придется на представителей крупного капитала", — предположил эксперт.

По его мнению, это удобный инструмент, чтобы заставить элиты сделать выбор: либо они поддерживают государственный курс, либо у них будут хорошие отношения с Западом и гарантии сохранения капитала за рубежом.

"Этот выбор показателен, потому что может опровергнуть или подтвердить знаменитую поговорку о том, что капитал не имеет отечества", — заключил Данюк.

Антироссийские санкции и международная торговля
© РИА Новости, Инфографика
Санкции против России и международная торговля
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Политика
Комментарии
33 пользователя оставили 39 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Олег Голован
Да, всей кремлевской администрации все санкции до фонаря. А, то что народ без денег сидит им по барабану.
Я одного не могу понять; откуда у этого деятеля такой рейтинг? Он же балабол.
15:14
29.01.2018
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Котик Путина
Тем самым Песков заявил что верхушка плевать хотела на народ.... Ну ну..... Посмотрим чем для вас всё это закончится)))
15:16
29.01.2018
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