Публикация "кремлевского доклада" ничего не означает, заявил Песков

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Публикация "кремлевского доклада" не является очередной санкционной волной, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Кремль проанализирует ее последствия для обеспечения интересов российских компаний.
В Москве считают публикацию так называемого ""кремлевского доклада" прямой и очевидной попыткой повлиять на избирательный процесс в России, добавил Песков.
"Кремлевский доклад"
Ранее в СМИ появилась информация о том, что администрация президента США Дональда Трампа в понедельник представит конгрессу так называемый кремлевский доклад — список высокопоставленных российских чиновников и приближенных к власти представителей бизнеса.
Документ будет представлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки". Трамп подписал его в августе прошлого года, а предполагает он, в частности, расширение ряда секторальных санкций против российской экономики.
В финансовом ведомстве отмечают, что ведется "активная работа" над списком олигархов, которые, по мнению Вашингтона, приближены к российскому руководству и могут подпадать под ограничения. Министерство финансов также готовит новый перечень санкций.
Как считает глава вашингтонского Атлантического совета, в списке могут оказаться от 40 до 400 человек.
В свою очередь, посол США в России Джон Хантсман подчеркнул, что публикация доклада не означает автоматического введения санкций против указанных в нем лиц.
Бизнесменов поставят перед выбором
"Россия неоднократно говорила, что мы готовы к продолжению недружественных шагов со стороны США, потому что это вписывается в общую логику оказания давления на наше государство", — заявил он.
По его словам, в 2011-2012 годах Россию пытались дестабилизировать с помощью незаконных протестных акций.
"Глобальная цель заключалась в том, чтобы создать некий разрыв между обществом и государственной властью, посеять между ними недоверие", — отметил Данюк и добавил, что Соединенные Штаты сменили тактику и пытаются "работать" непосредственно с представителями российской элиты.
"Вполне возможно, основной удар придется на представителей крупного капитала", — предположил эксперт.
По его мнению, это удобный инструмент, чтобы заставить элиты сделать выбор: либо они поддерживают государственный курс, либо у них будут хорошие отношения с Западом и гарантии сохранения капитала за рубежом.
"Этот выбор показателен, потому что может опровергнуть или подтвердить знаменитую поговорку о том, что капитал не имеет отечества", — заключил Данюк.