Путин поздравил Земана с переизбранием на пост президента Чехии

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Милоша Земана с переизбранием на пост главы Чехии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Милошу Земану по случаю его переизбрания на пост Президента Чешской Республики", — говорится в сообщении.

Российский лидер подчеркнул, что результаты голосования "подтвердили высокий авторитет Милоша Земана как опытного и ответственного политика, претворяющего в жизнь интересы и чаяния чешского народа".

"Владимир Путин отметил, что в России высоко ценят принципиальную позицию Милоша Земана в пользу развития дружественных российско-чешских отношений, взаимовыгодного сотрудничества в различных областях", — сообщили в Кремле.

Президент России также подтвердил готовность к продолжению конструктивного сотрудничества с Прагой по вопросам двусторонней и международной повестки, а также пожелал Земану здоровья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности.

В Чехии завершился второй тур выборов, в ходе которого Земан набрал 51,36% голосов избирателей. За действующего главу государства проголосовали 2,85 миллиона сограждан. Соперник Земана, экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош набрал 48,63% голосов, его кандидатуру поддержали 2,7 миллиона человек.

После победы Земан в эфире республиканского телевидения подчеркнул, что на этих выборах за него проголосовало большее число избирателей, и пообещал не разочаровывать в своей деятельности граждан Чешской Республики. Драгош, в свою очередь, поздравил соперника с победой и добавил, что гордится своим участием в выборах.

Ранее стало известно, что инаугурация Земана состоится в Пражском Граде 8 марта.