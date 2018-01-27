Поклонская пригласила Трампа посетить Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская в ответ на американские санкции пригласила президента США Дональда Трампа посетить Крым и добавила, что безопасность американскому лидеру готов гарантировать дивизион зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф", развернутый на полуострове.

Власти ранее США расширили санкционные списки в отношении России. Решение, согласно сообщению американского министерства финансов, частично продиктовано поставками газовых турбин в Крым. За океаном акцентировали внимание на "оппозиции США российской оккупации Крыма и решительном осуждении попыток аннексии полуострова".

При этом доклад конгресса США о новых санкциях в отношении России может быть опубликован 29 января. Поклонская стала фигурантом "черного" списка западных стран в 2014 году, будучи еще прокурором Крыма.

"Вот, к примеру, хотел бы господин Дональд Трамп пригласить меня на деловой ужин, но не сможет из-за своих же санкций. И будет довольствоваться лишь утренним кофе с кандидатом в президенты Ксенией Собчак. А я в отличие от президента США приглашаю его в солнечный российский Крым. Безопасность господина президента гарантирована комплексом С-400 "Триумф", — сказала Поклонская в интервью РИА Новости.

При этом Поклонская подчеркнула, что лично воспринимает санкции исключительно как позитивную оценку своей работы во благо родины.

"Запрещают, когда боятся. Но ведь мы совершенно не страшные, а просто защищаем свою Родину. Такая недальновидная и пугливая реакция наших зарубежных партнеров в виде санкций ограничивает их же", — подчеркнула Поклонская.

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