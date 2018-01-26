МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Дата послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию будет озвучена заблаговременно, никакой законодательной обязанности огласить послание до завершения текущего года нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в пятницу.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на источник, близкий к Администрации президента, сообщила, что президент России Владимир Путин, который идёт на предстоящие выборы главы государства как самовыдвиженец, выступит с посланием Федеральному Собранию в начале февраля. Источники "Известий" в Госдуме уточнили, что пока в качестве примерной даты называется 6 февраля. Ранее Песков сообщил РИА Новости, что послание Федеральному собранию состоится до выборов.

"Дата послания будет названа своевременно. Мы об этом сообщим. Никакой законодательной обязанности оглашения послания до географического завершения текущего года нет. В конституции или иных законодательных актах это не прописано. Есть обязанность президента оглашать послание по итогам года. Это послание будет оглашено, сроки мы назовем", — ответил Песков на просьбу обозначить точную дату послания.