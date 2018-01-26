Песков о пресечении несогласованных акций: это не прерогатива Кремля

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Согласование и обеспечение безопасности митингов и акций является прерогативой не Кремля, а региональных властей, время перед выборами не означает льготного режима в российском законодательстве для их согласования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это не прерогатива президента и не прерогатива Кремля. Это прерогатива региональных и муниципальных властей – это первое. И второе – безусловно, сейчас время перед выборами, но время перед выборами не означает какого-то особого льготного режима соблюдения российского законодательства", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о наличии указаний из Кремля по соблюдению безопасности в ходе несанкционированной акции протеста, которая запланирована 28 января.

Песков уточнил, что проведение несогласованной акции протеста вопреки запрету является несоблюдением российского законодательства, а не вызовом в отношении власти.

"Речь не идет о каких-то личных вызовах, речь идет о соблюдении или несоблюдении российского законодательства. Вы знаете, что прерогатива согласования или несогласования всевозможных акций находится у региональных властей и муниципальных властей", — подчеркнул он.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что в ряде городов акции согласуются, либо принимаются альтернативные предложения.

"Мы знаем, что в некоторых городах акции разрешаются, в некоторых городах принимаются альтернативные предложения, с которыми заявители или соглашаются, или нет. Это нормальный процесс", — сказал Песков.

Он обратил внимание, что, "безусловно, в случае отказа в праве проведения акции на основе действующего законодательства проведение несанкционированных митингов, естественно, будет иметь определенные последствия с точки зрения нарушения закона".