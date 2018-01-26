Всемирный экономический форум в Давосе в 2018 году (89)

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о том, что он надеется на построение диалога с Россией, полностью совпадает с точкой зрения президента Владимира Путина, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Это полностью корреспондируется с той позицией, которую неоднократно обозначал президент России Владимир Путин", — ответил Песков на просьбу прокомментировать ответ Кремля по соответствующему заявлению Трампа на 48-м Всемирном экономическом форуме в Давосе.