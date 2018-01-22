Киев не ведет диалог с Москвой о статусе Крыма, заявил Климкин

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости. Глава МИД Украины в понедельник заявил, что Киев и Москва не ведут диалог относительно статуса Крыма.

"Есть ключевая конвенция 1907 года Гаагская конвенция 53 статья, где написано, что оружие должно возвращаться после установления мира… У нас нет никакого диалога ни по каких вопросам, которые касаются статуса Крыма, и мы не будем делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу либо политическую, либо юридическую позицию", — сказал Климкин на пресс-конференции в понедельник.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и в плачевном состоянии, а для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в РФ готовы пригласить украинских специалистов.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".