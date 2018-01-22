Макрон считает Россию великой державой, заявил глава МИД Франции

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает Россию как великую державу и относится к ней с соответствующим уважением, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

В интервью газете Figaro министр отметил, что Франция говорит со всем миром и поэтому имеет право говорить в лицо в том числе и неприятные вещи.

"Но он (президент Макрон) считает, что надо уважать великие страны. По этой причине сразу после избрания он пригласил (президента) Владимира Путина в Версаль", — сказал Ле Дриан, сообщив, что он сам, начиная с первых недель после назначения на пост, часто встречается со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

В то же время глава дипломатического ведомства признал, что в отношениях с РФ существуют "раздражающие" разногласия. Среди них он назвал неурегулированный украинский вопрос и применение химического оружия в Сирии.

"Мы продолжаем диалог с Москвой. Русские не могут в одиночку урегулировать этот кризис", — добавил Ле Дриан, подробнее коснувшись ситуации в Сирии.

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