"Власти готовы доказать Порошенко, что в Крыму живет много русских"

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Заместитель главы комитета Госдумы РФ по дела национальностей Руслан Бальбек заявил, что готов отправить президенту Украины Петру Порошенко данные последней переписи населения в Крыму, чтобы пресечь любые попытки масштабной исторической фальсификации.

Ранее Порошенко, рассказывая о ситуации в Крыму, не стал упоминать о том, что на полуострове живут русские. Порошенко написал на своей странице в Facebook , что "сегодняшняя ситуация в Крыму — это боль не только украинского, крымско-татарского народов и других наций, живущих на полуострове".

"Порошенко смотрит на полуостров только через "жовто-блакитные" очки, видимо, даже не подозревая, сколько народов живет в Крыму. Русских, итальянцев, греков, немцев, евреев, крымчаков и караимов и многих других в этот оптический видеоряд сознательно не включили. Мы готовы отправить президенту Украины ценной бандеролью данные последней переписи населения в Крыму, чтобы пресечь спекуляции на национальной теме и попытки украинской власти перейти к масштабной исторической фальсификации", — сказал Бальбек РИА Новости.

По его словам, даже перепись населения в Крыму, которая проводилась во времена Украины, показывала, что русских на полуострове проживает около 70%.

Последняя перепись населения в Крыму прошла с 14 по 25 октября 2014 года. В республике живут 1 миллион 889 тысячи человек, в Севастополе — 395 тысяч человек. Самой многочисленной национальной группой населения, проживающей на территории крымского полуострова, являются русские — 1,49 миллиона человек или 68% граждан, указавших свою национальность. На втором месте украинцы — 344,5 тысячи человек (15,7%), на третьем крымские татары — 277,3 (12,6%). Всего в Крыму проживает 175 национальностей.

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