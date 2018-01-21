Песков: все телефонные контакты Путина и Трампа отражены в пресс-релизах

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 янв — РИА Новости. Все телефонные контакты президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в минувшем году были отражены в пресс-релизах, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Как правило, с Дональдом Трампом все немногочисленные телефонные контакты, которые имели место вот за минувший год, они все были отражены в соответствующих релизах", — сказал Песков в интервью в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" в эфире телеканала "Россия 1"

В частности, последние телефонные переговоры Путина и Трампа прошли в декабре, за этот месяц лидеры двух стран общались дважды. Отмечалось, что во время первого разговора лидеры обсудили двусторонние отношения и ситуацию в кризисных точках с акцентом на урегулирование проблемы Корейского полуострова. Во время второго — Путин поблагодарил Трампа за предоставленную ЦРУ информацию, которая помогла задержать террористов, готовивших взрывы в Петербурге.