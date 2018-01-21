Переговоров о встрече Путина и Трампа пока нет, сообщил Песков

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 янв — РИА Новости. Переговоры о новой встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не ведутся, возможны контакты в среднесрочной перспективе на международных форумах, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, нет. Пока нет, какой-то отдельной встречи пока не планируется, понятно, что президент России так или иначе будет иметь возможность переговорить с президентом США на полях предстоящих международных многосторонних мероприятий. Которые, впрочем, наверное, в ближайшее время пока не предстоят, то есть это такая, скорее, среднесрочная перспектива", — сказал Песков в интервью в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" в эфире телеканала "Россия1"

Он уточнил, что речь идет о второй половине года.

Песков напомнил, что РФ готова идти настолько далеко, насколько готова сама Америка. "И здесь, конечно, скажем так, не встречая взаимности, как-то продвигаться очень тяжело", — добавил Песков.

На вопрос была ли проведена работа над ошибками после несостоявшейся встречи президентов во Вьетнаме, Песков сообщил, что с российской стороны готовность ко встрече была.

"Я же не могу говорить за Белый дом, я могу говорить за нашу – была готовность, было желание, была настоятельная потребность. Потому что то положение дел в наших двусторонних отношениях, которое мы сейчас все видим… ну, наверное, оно настоятельно требует контактов на высшем уровне. Это и в интересах наших двух стран, это и в интересах мировой стабильности и безопасности, и атмосферы в целом", — уточнил Песков.