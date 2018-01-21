Путин пользуется различными источниками информации, рассказал Песков

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пользуется различными источниками информации и зачастую использует те сведения, которые ему не готовили сотрудники и импровизирует, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков отметил, что Путин иной раз импровизирует, поскольку у него обширная палитра информации.

"Бывает импровизация, потому что мы-то готовим ту информацию, которую готовим мы, но у президента много разных источников. И он, конечно, имеет всю палитру, и зачастую использует ту информацию, которую мы даже не думали ему приготовить", — сказал Песков в интервью в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" в эфире телеканала "Россия1".

При этом, он отметил, что хлесткие выражения или анекдоты это не результаты работы пресс-службы президента.

"Нет, что вы. Что вы, что вы. В данном случае, еще раз повторяю: что он использует гораздо более широкий спектр источников информации… у него есть друзья, которые ему рассказывают анекдоты, он же человек", — добавил Песков.