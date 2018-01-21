Песков рассказал о контактах Путина с Порошенко

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 янв — РИА Новости. Контакты президента Украины Петра Порошенко и Владимира Путина "имеют место", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как подчеркнул Песков, это "обычная практика". По его словам, бывают разные телефонные переговоры, о которых также не делается официальных сообщений.
Кроме того, он заявил, что в мире стало меньше самостоятельных глав государств.
"И если раньше были гораздо более суверенные лидеры, которые, скажем так, больше подходили Путину в плане свободы действий, в плане решимости, в плане профессионализма, то и, конечно, договариваться с ними Путину было легче. Сейчас, наверное, можно сказать, что таких лидеров стало меньше", — сказал Песков.
По его мнению, при таких реалиях Путин стал "самым опытным, самым знающим, самым талантливым мировым лидером". При этом он отметил большую ответственность президента, который "отвечает за свои слова".