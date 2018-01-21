Песков рассказал о контактах Путина с Порошенко

Владимир Путин и Петр Порошенко во время рабочего завтрака в Милане. Архивное фото

Владимир Путин и Петр Порошенко во время рабочего завтрака в Милане. Архивное фото

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 янв — РИА Новости. Контакты президента Украины Петра Порошенко и Владимира Путина "имеют место", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1" он отметил, что рабочий день главы государства куда более "насыщенный и содержательный, чем это можно увидеть по телевизору", так как о многих встречах Кремль не сообщает СМИ.

Как подчеркнул Песков, это "обычная практика". По его словам, бывают разные телефонные переговоры, о которых также не делается официальных сообщений.

Кроме того, он заявил, что в мире стало меньше самостоятельных глав государств.

"И если раньше были гораздо более суверенные лидеры, которые, скажем так, больше подходили Путину в плане свободы действий, в плане решимости, в плане профессионализма, то и, конечно, договариваться с ними Путину было легче. Сейчас, наверное, можно сказать, что таких лидеров стало меньше", — сказал Песков.

По его мнению, при таких реалиях Путин стал "самым опытным, самым знающим, самым талантливым мировым лидером". При этом он отметил большую ответственность президента, который "отвечает за свои слова".