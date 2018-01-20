В Баку пройдет встреча по демаркации госграницы Азербайджана и России

БАКУ, 20 янв — РИА Новости. Очередная встреча по демаркации госграницы Азербайджана и России пройдет после 20 февраля в Баку, сообщил в субботу замглавы азербайджанского МИД Халаф Халафов.
Граница между РФ и Азербайджаном установлена договором, подписанным в Баку 3 октября 2010 года. Он вступил в силу в день обмена ратификационными грамотами — 18 июля 2011 года.
Протяженность сухопутной межгосударственной границы между Россией и Азербайджаном составляет 284 километра.
Ранее представители сторон заявили, что на российско-азербайджанской государственной границе не осталось спорных вопросов. Соглашения по пограничным вопросам уже ратифицированы парламентами обеих стран.
Положение о создании совместной российско-азербайджанской комиссии по демаркации было подписано 15 мая 2013 года в Москве по итогам первого заседания этого органа. В соответствии с ним совместная комиссия, в частности, организует аэрофотосъемку, геодезические и картографические работы и контроль за их проведением. Кроме того, документ определяет пограничные знаки и места их установки, правила произношения на языках сторон географических названий.