Умер лидер "Трудовой России" Виктор Анпилов

Виктор Анпилов выступает на митинге в поддержку кандидата в президенты России Владимира Жириновского на Пушкинской площади в Москве. Архивное фото

Виктор Анпилов выступает на митинге в поддержку кандидата в президенты России Владимира Жириновского на Пушкинской площади в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Председатель исполнительного комитета движения "Трудовая Россия" Виктор Анпилов ушел из жизни в возрасте 72 лет. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

"Сегодня, не приходя в сознание после инсульта, умер Виктор Анпилов", — говорится в соцсети.

Политика госпитализировали 13 января, с тех пор он находился в состоянии комы.

Анпилов считается одним из лидеров гражданских протестов 90-х годов. Он стал одним из создателей движения "Трудовая Россия", с 1992 года занимал пост председателя исполнительного комитета. После распада СССР активно критиковал первого президента России Бориса Ельцина, во время октябрьских событий 1993 года поддержал Верховный Совет.