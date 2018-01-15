В Общественной палате заявили о необходимости изменения конституции

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Нынешняя российская конституция, которая была принята и вступила в силу в декабре 1993 года, во многом опирается на западные правовые нормы и нуждается в изменении с учетом отечественных представлений и ценностей, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосиф Дискин.

"Я очень не исключаю, что в ближайший политический период встанет вопрос об изменениях российской конституции. Вопрос, на мой взгляд, уже сильно назрел. Вопрос состоит в том, что действующая конституция была просто взята из западных правовых норм", — сказал Дискин в ходе круглого стола в Общественной палате.

Он отметил, что "действенной российская конституция будет тогда, когда она будет опираться на нормы, ценности и представления, реально регулирующие общественную, политическую, экономическую и социальную жизнь в стране".

"Поэтому предстоит — и в плане нашей комиссии мы это проделали — большое обсуждение тех норм, ценностей и представлений, которые лежат в основе российского единства, в том числе и единства в отношении взаимодействия общества и религиозных организаций", — сказал Дискин.

Глава комиссии Общественной палаты обратил внимание на то, что распространенной традицией последних десятилетий в России стала "правовая интервенция", действующая по принципу "есть проблемы — немедленно придумываются законы".

"Я и сам участник этого действия. Но не до такой же степени… Давайте все-таки сначала попробуем сформулировать наши представления о норме, зафиксировать их как факт общественного согласия. После этого станет понятно, что из этого должно регулироваться правом, а что — нравственностью и моралью", — добавил Дискин.

Круглый стол в Общественной палате был посвящен теме "Традиция государственно-религиозных и межрелигиозных отношений в России — новый международный стандарт".