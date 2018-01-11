Путин рассказал о проекте "Лидеры России"

НОВО-ОГАРЕВО, 11 янв — РИА Новости. Проект по отбору управленческих кадров "Лидеры России" не связан с текущей политической конъюнктурой, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств.

Глава государства отметил, что следит за тем, как проходят подобные профессиональные отборы по всей стране.

"Я слежу за этим лично. Считаю, что организация и характер работы, и результаты работы положительные — вот этого самого большого мероприятия", — сказал он.

При этом президент подчеркнул, что ничего общего с политической конъюнктурой данный проект не имеет.

"Ничего общего с конъюнктурой текущего политического момента это не имеет. Вы знаете, что в течение довольно длительного времени, на протяжении практически всех предыдущих шести лет мы постоянно говорим и предпринимаем настойчивые усилия в сфере подготовки кадров", — подчеркнул Путин.

Он добавил, что одним из приоритетных направлений является подготовка рабочих кадров, Россия проводит свои национальные конкурсы профессионального мастерства и участвует в международных, а также осуществляется различная поддержка со стороны государства и бизнеса молодым специалистам.

"Это происходит повсеместно. Вполне естественно, что и на федеральном уровне мы должны вытаскивать перспективных молодых людей", — отметил Путин. Глава государства пояснил, что данная работа является большой многоплановой программой, и конкурс "Лидеры России" относится к ней.

При этом он подчеркнул, что средства, выделяемые на данные проекты, предназначены не для трудоустройства, а для профессионального роста и развития молодых специалистов. "Безусловно, будем в том числе и из них формировать федеральный резерв", — сказал президент.