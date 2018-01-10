МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев стал самым молодым управленцем в составе обновленного президентского кадрового резерва, самым старшим участникам списка 55 лет.
В среду президент России Владимир Путин одобрил обновлённый состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем главы государства.
Молодым везде дорога
В состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента России, вошли 143 человека — представители федеральных и региональных государственных органов, органов местного самоуправления, иных организаций. В прошлый список было включено 136 человек.
Самому молодому участнику обновленного списка 28 лет, это заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев, он стал новичком списка. В прошлом списке самым молодым был занимавший на тот момент пост главы департамента Минэкономразвития Игорь Коваль 1984 года рождения. Он покинул свой пост и место в списке.
Регионы или Москва?
Больше всего в списке региональных чиновников. Среди них немало руководителей регионов, их заместителей, глав и заместителей администраций субъектов. Присутствуют также временно исполняющие обязанности губернатора.
Среди федеральных чиновников — главы департаментов министерств, сотрудников управления президента РФ, заместителей министров.
13.2%Да, у меня претензий нет
25.2%Улучшения есть, но усилий явно не хватает
61.6%Главу моего региона необходимо сменить
Новичками обновленного списка стали зампреды региональных правительств, среди которых зампредседателя правительства Ставропольского края Ирина Кувалдина, зампредседатели правительства Забайкальского края Александр Кулаков и Сергей Новиченко.
Среди наиболее заметных новичков на федеральном уровне – Сергей Алешкин, который возглавляет правовое управление ЦИК РФ, а также директор департамента министерства спорта Борис Гришин, руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Владимир Ефимов, зампредседателя совета ФГБНУ "Исследовательский центр частного права им. С.С.Алексеева при президенте Российской Федерации" Лидия Михеева.
В резерв также включены уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области Антон Стамплевский, глава департамента поддержки проектов в Азиатско-Тихоокеанском регионе Минэкономразвития Наталья Стапран, замминистра спорта РФ Марина Томилова, министр социальной защиты населения Тверской области Елена Хохлова.
Ушли на повышение
Кроме того, в резерве управленческих кадров по-прежнему остаются глава Тулы Евгений Авилов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.
Среди числящихся на новых должностях в списке остались Наталья Третьяк, которая была первым замминистра образования, а теперь — заместитель генерального директора по внешним связям ООО "Стройгазмонтаж", бывший замминистра экономического развития Александр Цыбульский, ставший врио губернатора Ненецкого автономного округа, Андрей Травников, работавший мэром Вологды, и назначенный врио губернатора Новосибирской области, а также Алексей Цыденов, который поменял пост замминистра транспорта на пост главы Бурятии.
Нынешний министр экономического развития Максим Орешкин также входил в состав кадрового резерва будучи в должности замминистра, участник списка Евгений Иванов с поста главы департамента МИД РФ продвинулся по службе до должности замминистра, советник гендиректора ОЗК Анатолий Куценко стал главой департамента регулирования рынков АПК министерства сельского хозяйства.