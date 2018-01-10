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Политика

Путин одобрил новый состав резерва управленческих кадров

17:2610.01.2018
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. 28 декабря 2017Президент РФ Владимир Путин. 28 декабря 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев стал самым молодым управленцем в составе обновленного президентского кадрового резерва, самым старшим участникам списка 55 лет.

Портфель. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Участники прошлого списка ушли на повышение или же просто поменяли место работы, но остались в кадровом резерве. Региональные управленцы лидируют в обновленном составе кадрового резерва.

В среду президент России Владимир Путин одобрил обновлённый состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем главы государства.

Молодым везде дорога

В состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента России, вошли 143 человека — представители федеральных и региональных государственных органов, органов местного самоуправления, иных организаций. В прошлый список было включено 136 человек.

Самому молодому участнику обновленного списка 28 лет, это заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев, он стал новичком списка. В прошлом списке самым молодым был занимавший на тот момент пост главы департамента Минэкономразвития Игорь Коваль 1984 года рождения. Он покинул свой пост и место в списке.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин одобрил новый состав резерва управленческих кадров
Самым старшим управленцам, которые были включены в список, 55 лет. Среди них — ректор Череповецкого госуниверситета Дмитрий Афанасьев, врио главы Воронежской области Александр Гусев, первый замглавы Иркутской области Владимир Дорофеев, замглавы Владимирской области Михаил Колков и замначальника управления президента по вопросам госслужбы и кадров Алексей Серегин.

Регионы или Москва?

Больше всего в списке региональных чиновников. Среди них немало руководителей регионов, их заместителей, глав и заместителей администраций субъектов. Присутствуют также временно исполняющие обязанности губернатора.

Среди федеральных чиновников — главы департаментов министерств, сотрудников управления президента РФ, заместителей министров.

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Кроме того, в списке присутствуют депутаты, сенаторы, члены региональных правительств, главы предприятий, университетов. Лидирует по количеству управленческих кадров Москва.

Новичками обновленного списка стали зампреды региональных правительств, среди которых зампредседателя правительства Ставропольского края Ирина Кувалдина, зампредседатели правительства Забайкальского края Александр Кулаков и Сергей Новиченко.

Среди наиболее заметных новичков на федеральном уровне – Сергей Алешкин, который возглавляет правовое управление ЦИК РФ, а также директор департамента министерства спорта Борис Гришин, руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Владимир Ефимов, зампредседателя совета ФГБНУ "Исследовательский центр частного права им. С.С.Алексеева при президенте Российской Федерации" Лидия Михеева.

В резерв также включены уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области Антон Стамплевский, глава департамента поддержки проектов в Азиатско-Тихоокеанском регионе Минэкономразвития Наталья Стапран, замминистра спорта РФ Марина Томилова, министр социальной защиты населения Тверской области Елена Хохлова.

Ушли на повышение

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Некоторые, хотя и остаются в резерве, но сменили должности или пошли на повышение. Среди них Александр Бречалов, бывший секретарь Общественной палаты, который в 2017 году возглавил Удмуртскую Республику, а также временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев, в прошлом — мэр Воронежа.

Кроме того, в резерве управленческих кадров по-прежнему остаются глава Тулы Евгений Авилов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Среди числящихся на новых должностях в списке остались Наталья Третьяк, которая была первым замминистра образования, а теперь — заместитель генерального директора по внешним связям ООО "Стройгазмонтаж", бывший замминистра экономического развития Александр Цыбульский, ставший врио губернатора Ненецкого автономного округа, Андрей Травников, работавший мэром Вологды, и назначенный врио губернатора Новосибирской области, а также Алексей Цыденов, который поменял пост замминистра транспорта на пост главы Бурятии.

Нынешний министр экономического развития Максим Орешкин также входил в состав кадрового резерва будучи в должности замминистра, участник списка Евгений Иванов с поста главы департамента МИД РФ продвинулся по службе до должности замминистра, советник гендиректора ОЗК Анатолий Куценко стал главой департамента регулирования рынков АПК министерства сельского хозяйства.

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