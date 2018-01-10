Огородову назначили замгубернатора Томской области

НОВОСИБИРСК, 10 янв – РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин назначил своим заместителем по научно-образовательному комплексу Людмилу Огородову, ранее занимавшую пост замминистра образования и науки РФ, сообщает в среду пресс-служба обладминистрации.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 9 января освободил от должности Огородову в связи ее переходом на другую работу, сообщалось на сайте кабмина.

"Рассчитываю, что Людмила Огородова принесет в курируемую сферу свой федеральный опыт и сделает томский научно-образовательный комплекс еще успешнее", — приводятся в сообщении обладминистрации слова Жвачкина.

Огородова приступит к новым обязанностям с 11 января.

Глава региона отметил, что пока томские ученые с мировыми именами совершают открытия в фундаментальных исследованиях и прикладных разработках, задача областной власти — подготовить им достойную смену, создать достойные условия для учебы и работы новому поколению.

"Именно поэтому я принял решение сосредоточить в руках нового заместителя все образование — от детских садов и школ, до колледжей, университетов и академических институтов. Нам нужно построить систему непрерывной работы с талантами. Уверен, знаний и энергии Людмилы Михайловны для этого хватит", — сказал он.

В свою очередь Огородова сказала, что Томская область — признанный лидер в России по эффективности научно-образовательной политики, курировать эту сферу "ответственно и почетно".

"Губернатор поставил очень важные задачи, будем реализовывать их вместе с научными и образовательными организациями региона", — привели в пресс-службе обладминистрации ее слова.