В ГД рассказали, куда пропали карточки для голосования депутатов от ЛДПР

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Ряд депутатов фракции ЛДПР в Госдуме не смогли официально зарегистрироваться в зале в ходе первого заседания весенней сессии в среду, спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, их карточки для голосования на память собрал работник технической службы.

Заседание началось в условиях отсутствия технической возможности официально зарегистрировать в зале всех депутатов фракции ЛДПР.

"Депутаты к этому отношения не имеют. Это работник технических служб, который посчитал, что год завершён. И, убирая наши рабочие места, зная, что здесь сидят самые дорогие ему люди, на память собрал карточки (для голосования). В основе этой ситуации лежит популярность партии ЛДПР", — сказал Володин.

Он добавил, что сейчас делается всё, чтобы к моменту возобновления пленарного заседания после перерыва все карточки были перепрограммированы.

Ранее он отметил, что к выяснению обстоятельств случившегося были привлечены сотрудники ФСО, которые просматривали видео с камер наблюдения.