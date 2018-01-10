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Политика

Эксперты предположили, когда Запад снимет с повестки дня вопрос Крыма

12:3610.01.2018
(обновлено: 14:01 10.01.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВид на Ялту. Архивное фотоВид на Ялту. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Страны Запада при условии успешного урегулирования конфликта в Донбассе будут готовы снять с повестки дня вопрос статуса Крыма, но не признавать официально полуостров частью России, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов заявил в интервью РИА Новости, что умеренные круги в западном сообществе обсуждают сценарий о снятии крымской темы с политической повестки и признании Крыма частью России.

Де-факто — да, де-юре — нет 

Георгий Мурадов. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
На Западе обсуждают вариант признания Крыма, заявил вице-премьер республики
Заведующий кафедрой интеграционных процессов МГИМО Николай Кавешников считает, что в странах Запада действительно утверждается понимание, что Крым является частью России.

"Действительно, в западных кругах есть понимание, что Крым де-факто является и будет являться частью России, изменить эту ситуацию невозможно", — заявил эксперт РИА Новости.

При этом он добавляет, что, хотя эти страны и готовы снизить накал риторики по крымской теме, "это не следует понимать как признание Крыма де-юре частью России".

Каспер Рорстед глава концерна Adidas. Архивное фото
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"Они просто уберут этот вопрос на периферию повестки дня, периодически будут делать заявления о непризнании Крыма частью России, но данный факт не будет мешать налаживать те или иные формы практического сотрудничества с Россией. Однако этот сценарий может быть реализован лишь при прогрессе урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Лишь в этом случае возможны шаги по налаживанию какого-то политического взаимодействия между Россией и западными странами", — пояснил Кавешников.

Неоднородность Запада 

Заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ имени М. В. Ломоносова Богдан Безпалько считает, что страны Запада уже фактически начали процесс смещения вопроса Крыма на периферию повестки дня.

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CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
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"Много риторики, обращенной к России, базируется именно на донбасской проблеме. По большому счету, о Крыме уже не вспоминают. Минские соглашения, которые используются для обвинения России в том, что она их якобы не соблюдает, не содержат ни одной строчки о Крыме", — отметил он.

Но он также полагает, что это не приведет в ближайшей перспективе к полному и официальному признанию со стороны стран Запада Крыма частью России. По словам эксперта, Запад "неоднороден".

"Все европейские государства заинтересованы в том, чтобы забыть о Крыме и вернуться к хорошим отношениям, а для определенных кругов в США, наоборот, может быть выгодна дестабилизация от Ближнего Востока до Каспия, Евразийского пространства", — пояснил он.

Кроме того, для Киева крымская тематика остается одной из немногих, благодаря которым "он может возбуждать к себе интерес и получать ресурсы от западных стран", подчеркивает эксперт. Позиция Киева может измениться, если к власти придут умеренные политики, готовые к диалогу по Крыму и Донбассу, "который может длиться десятилетиями, но в любом случае снимет остроту проблемы", либо если на Украине произойдет резкое ухудшение экономических условий, и Киеву будет настолько необходимо сотрудничество с Россией, что он пойдет на уступки, в том числе по крымскому вопросу.

Украинский военнопленный. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Украина в 2017 году: в ожидании выборов и в ссорах с соседями
ЕС ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширил их. Лидеры стран — членов ЕС в марте 2015 года привязали их действие к полному выполнению Минских соглашений. В декабре Совет Евросоюза принял решение о продлении экономических санкций в отношении России до 31 июля 2018 года.

Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских договоренностей по урегулированию. Россия приняла ответные меры на европейские ограничительные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз отмечала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

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Политика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Руст Нестеров
Де-юре крым никогда не признают частью росии,потому что такое признание будет поощрять сепаратизм на территории Европы,Азии,Африки,Америк...
13:34
10.01.2018
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