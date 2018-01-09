Путин обсудил с Силуановым и Пучковым госпрограмму вооружений

Владимир Путин, министр финансов РФ Антон Силуанов и глава МЧС Владимир Пучков во время встречи. 9 января 2018

Владимир Путин, министр финансов РФ Антон Силуанов и глава МЧС Владимир Пучков во время встречи. 9 января 2018

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с министром финансов Антоном Силуановым и главой МЧС Владимиром Пучковым обсудил госпрограмму вооружений в части, касающейся МЧС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В ходе совещания были обсуждены вопросы госпрограммы вооружений в части, касающейся МЧС. Министры и президент согласовали параметры программы по линии ведомства", — сказал Песков.

Глава МЧС доложил президенту также об итогах деятельности министерства за 2017 год.

Накануне Нового года Путин провел целую серию совещаний по согласованию параметров госпрограммы вооружений по различным ведомствам.

По словам Пескова, в таких совещаниях помимо Силуанова участие принимали директор ФСБ Александр Бортников, руководитель Росгвардии Виктор Золотов и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.