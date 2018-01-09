Медведев назначил Шпади замглавы Росжелдора

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев назначил начальника управления инфраструктуры и перевозок Росжелдора Дмитрия Шпади заместителем руководителя агентства, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
"Назначить Шпади Дмитрия Владимировича заместителем руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта", — говорится в документе.
Ранее сообщалось, что Медведев освободил от должности замруководителя федерального агентства железнодорожного транспорта Евгения Луковникова.