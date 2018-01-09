Медведев освободил Огородову от должности замминистра образования и науки

Людмила Огородова в должности заместителя министра образования и науки РФ. Архивное фото

Людмила Огородова в должности заместителя министра образования и науки РФ. Архивное фото

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя министра образования и науки РФ Людмилу Огородову в связи ее переходом на другую работу, сообщается на сайте кабмина.

"Освободить Огородову Людмилу Михайловну от должности заместителя Министра образования и науки Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", — говорится в сообщении.

Ранее источник в кабмине сообщил РИА Новости, что Огородова рассматривается в качестве кандидата на пост замгубернатора Томской области, предполагается, что она будет заниматься образованием.