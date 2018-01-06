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Политика

Горбачев призвал президентов России и США лично заняться проблемой ДРСМД

15:5706.01.2018
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЭкс-президент СССР Михаил Горбачев. Архивное фотоЭкс-президент СССР Михаил Горбачев. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ТОКИО, 6 янв — РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев призывает президентов России и США лично заняться проблемой, возникшей вокруг соблюдения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, об этом он сообщил в письменном интервью агентству Киодо.

Зенитный ракетный комплекс средней дальности ЗРК БУК-М2Э
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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"Это такая тактика". Эксперт об американских обвинениях по РСМД
"Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – самый важный документ, подписанный в эпоху холодной войны. Благодаря ему началось реальное сокращение ядерного оружия. Благодаря этому процессу ликвидации двух классов ядерных ракет по сравнению с эпохой холодной войны удалось сократить ядерное оружие на 85%. Документ сыграл важную роль в ослаблении напряженности между двумя странами", — заявил Горбачев.

Он подчеркнул, что разногласия России и США возникли лишь вокруг одной из частей договора.

"Россия и США обвиняют друг друга в том, что касается одной части положений договора. Я призываю президентов США и России лично заняться проблемой и подтвердив намерение строго соблюдать договор, дать указания министерствам иностранных дел и министерствам обороны решить проблему. Из того, что видел в СМИ, проблема в основном является технической", — убежден Михаил Горбачев.

Экс-президент СССР считает, что отказ от договора может нанести вред всему процессу сокращения ядерного оружия.

Президент США Дональд Трамп
© AFP 2017 / Jim Watson
Ракетные планы Трампа нарушат условия договора РСМД, сообщили СМИ
"Сейчас важно сохранить сокращение вооружений. Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, Договор между Российской Федерацией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) и Договор о нераспространении ядерного оружия являются единым целым и без одного из них они будут разрушены полностью. Я надеюсь, что у руководителей США и России достаточно мудрости, чтобы этого не допустить. Нельзя забывать, что по Договору о нераспространении ядерного оружия важнейшая обязанность по продвижению к миру без ядерного оружия лежит на ядерных державах", — заявил Михаил Горбачев.

Михаил Горбачев пользуется неизменным авторитетом в Японии, с которой его связывают прочные политические и личные контакты. Так, его визит в эту страну в качестве президента СССР в 1990 году проходил при непосредственном и горячем участии Синтаро Абэ — отца нынешнего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

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Политика
Комментарии
10 пользователей оставили 10 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Макс Веснин
весь советский народ призывает судить горбачева как провокатора
16:04
06.01.2018
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frenki_555
Ты иуда в своё время всё попилил вооружение. Удивлён что ты ещё жив.
16:03
06.01.2018
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