Горбачев призвал президентов России и США лично заняться проблемой ДРСМД

ТОКИО, 6 янв — РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев призывает президентов России и США лично заняться проблемой, возникшей вокруг соблюдения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, об этом он сообщил в письменном интервью агентству Киодо.

"Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – самый важный документ, подписанный в эпоху холодной войны. Благодаря ему началось реальное сокращение ядерного оружия. Благодаря этому процессу ликвидации двух классов ядерных ракет по сравнению с эпохой холодной войны удалось сократить ядерное оружие на 85%. Документ сыграл важную роль в ослаблении напряженности между двумя странами", — заявил Горбачев.

Он подчеркнул, что разногласия России и США возникли лишь вокруг одной из частей договора.

"Россия и США обвиняют друг друга в том, что касается одной части положений договора. Я призываю президентов США и России лично заняться проблемой и подтвердив намерение строго соблюдать договор, дать указания министерствам иностранных дел и министерствам обороны решить проблему. Из того, что видел в СМИ, проблема в основном является технической", — убежден Михаил Горбачев.

Экс-президент СССР считает, что отказ от договора может нанести вред всему процессу сокращения ядерного оружия.

"Сейчас важно сохранить сокращение вооружений. Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, Договор между Российской Федерацией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) и Договор о нераспространении ядерного оружия являются единым целым и без одного из них они будут разрушены полностью. Я надеюсь, что у руководителей США и России достаточно мудрости, чтобы этого не допустить. Нельзя забывать, что по Договору о нераспространении ядерного оружия важнейшая обязанность по продвижению к миру без ядерного оружия лежит на ядерных державах", — заявил Михаил Горбачев.

Михаил Горбачев пользуется неизменным авторитетом в Японии, с которой его связывают прочные политические и личные контакты. Так, его визит в эту страну в качестве президента СССР в 1990 году проходил при непосредственном и горячем участии Синтаро Абэ — отца нынешнего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.