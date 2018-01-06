Горбачев призвал президентов России и США лично заняться проблемой ДРСМД

ТОКИО, 6 янв — РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев призывает президентов России и США лично заняться проблемой, возникшей вокруг соблюдения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, об этом он сообщил в письменном интервью агентству Киодо.
Он подчеркнул, что разногласия России и США возникли лишь вокруг одной из частей договора.
"Россия и США обвиняют друг друга в том, что касается одной части положений договора. Я призываю президентов США и России лично заняться проблемой и подтвердив намерение строго соблюдать договор, дать указания министерствам иностранных дел и министерствам обороны решить проблему. Из того, что видел в СМИ, проблема в основном является технической", — убежден Михаил Горбачев.
Экс-президент СССР считает, что отказ от договора может нанести вред всему процессу сокращения ядерного оружия.
Михаил Горбачев пользуется неизменным авторитетом в Японии, с которой его связывают прочные политические и личные контакты. Так, его визит в эту страну в качестве президента СССР в 1990 году проходил при непосредственном и горячем участии Синтаро Абэ — отца нынешнего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.