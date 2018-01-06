В Совфеде отметили важность заявления США о переговорах по СНВ и РСМД

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Заявление Госсекретаря США о переговорах с Россией по договорам о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) и о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) — это, как минимум, подтверждение готовности Вашингтона обсуждать, а может быть и договариваться по соглашениям о вооружении, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон ранее заявил, что России и США предстоят очень важные переговоры по СНВ и РСМД. Он не уточнил, какие именно вопросы предстоит обсуждать сторонам в ходе переговоров.

"Публичные высказывания Тиллерсона о предстоящих "очень важных переговорах по СНВ и по РСМД" с Россией, безусловно, как минимум подтверждение готовности Вашингтона обсуждать, а может быть даже — и договариваться. Ибо пока по тому же договору о РСМД мы слышали больше обвинений, чем предложений", — сказал Косачев РИА Новости.

Однако после того, как в июне группа конгрессменов предложила президенту США Дональду Трампу выйти из ДРСМД, потому что его якобы не соблюдает Россия, Белый дом неоднократно заявлял на разных уровнях о своем намерении сохранить договор и соблюдать свои обязательства по нему, добавил сенатор.

Однако с обязательствами пока не получается – на конкретные факты нарушений договора американцами в Европе наша сторона указывала неоднократно. "Однако все это может и должно быть предметом обсуждения, и слова Тиллерсона – хороший сигнал", — полагает Косачев.

"Другое дело – с каких позиций Вашингтон намеревается обсуждать. Здесь пока никакой ясности нет. Очевидно, что ракетно-ядерная тема — одна из важнейших в отношениях между Россией и США, и здесь для каждой вашингтонской администрации есть шанс заработать себе внешнеполитические "очки", как это удалось, например, Бараку Обаме с СНВ", — сказал парламентарий.

Но мы уже убедились, что "Трамп и Ко" весьма вольно обращаются с международными соглашениями. В частности, только что вновь анонсировали новые подходы к важнейшему соглашению по ядерной программе Ирана, отметил политик.

"Поэтому нужно ознакомиться с переговорными позициями американской команды, а также дождаться выхода важных документов в этой сфере: оборонной стратегии США (ожидается 19 января), Доклада о противоракетной обороне и Обзора ядерной политики (оба должны увидеть свет в феврале)", — пояснил законодатель.

По его словам, после этого будет яснее, чего ожидать от столь трудного партнера по переговорам, хотя сам факт их начала был бы безусловным успехом и для обеих стран, и для всего мира.