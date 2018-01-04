РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

Президент Казахстана назвал феноменом свое сотрудничество с Путиным

14:4604.01.2018
1250010
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрезидент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи глав государств – участников СНГ. 11 октября 2017Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи глав государств – участников СНГ. 11 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

АЛМА-АТА, 4 янв – РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своей книге "Эра независимости" высоко оценил эффективность своего многолетнего сотрудничества с президентом России Владимиром Путиным.

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время встречи. 27 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Назарбаев выразил поддержку Путину на предстоящих президентских выборах

Книга "Эра независимости", написанная в жанре исторической публицистики и отражающая авторский взгляд на новейшую историю Казахстана и его будущее, в четверг опубликована на персональном сайте Назарбаева.

"О значимости отношений между Казахстаном и Россией свидетельствовала интенсивность контактов на высшем уровне. Мое многолетнее плодотворное взаимодействие с В.В. Путиным – это исключительный по своей насыщенности и результативности международно-политический феномен", — отметил казахстанский лидер.

Кроме того, автор поделился своим видением управленческих качеств российского коллеги.

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев перед началом неформальной встречи глав государств СНГ. 26 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Назарбаев поздравил Путина с успешной операцией ВКС в Сирии

"У него есть очень сильное для политика качество – способность к самообучению. Путин 2001 года и Путин 2017 года – это разные по классу и видению политики. Конечно, большие посты и большие события учат людей. Но вопрос в том, какие выводы из этой учебы делают люди", — отметил президент Казахстана.

По его наблюдению, Путин "как переговорщик пользуется абсолютно рациональными и логичными аргументами". "Именно так строились все наши двусторонние экономические связи", — добавляет президент Казахстана.

Назарбаев подчеркивает, что "добрососедские, союзнические взаимоотношения Республики Казахстан и Российской Федерации самоценны, не зависят от внешней конъюнктуры и глобальной погоды".

"Более того, эти отношения благоприятно влияют на политический климат в Евразии, а значит и в мире. Я уверен, что мы вместе выйдем из любых ситуаций. Наши народы переживали и не такие глобальные трудности. И это переживем тем более: время другое, возможности другие", — заключает глава Казахстана.

Комментировать
Политика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Владислав Юрченко
Назарбаев поет соловьиные песни нашему лидеру, а сам тихой сапой роет траншею между Россией и Казахстаном. Сначала изгнали почти всех этнических русских, потом принялись избавляться от "славянского следа" во всех сферах. Даже славянский алфавит, ставший основой письменности этого кочевого народа, исключили из своего наследия, заменив турецким. Теперь пытаются через голову России заполучить ключевую роль в сотрудничестве с Китаем, используя веками наработанные нами связи и замещая общие для наших стратегические интересы своими собственными шкурными протекциями. Слишком мягко и вяло ведем мы процессы интеграции, забывая о наших сильных сторонах и необходимости их использования.
15:35
04.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена