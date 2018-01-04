Президент Казахстана назвал феноменом свое сотрудничество с Путиным

АЛМА-АТА, 4 янв – РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своей книге "Эра независимости" высоко оценил эффективность своего многолетнего сотрудничества с президентом России Владимиром Путиным.

Книга "Эра независимости", написанная в жанре исторической публицистики и отражающая авторский взгляд на новейшую историю Казахстана и его будущее, в четверг опубликована на персональном сайте Назарбаева.

"О значимости отношений между Казахстаном и Россией свидетельствовала интенсивность контактов на высшем уровне. Мое многолетнее плодотворное взаимодействие с В.В. Путиным – это исключительный по своей насыщенности и результативности международно-политический феномен", — отметил казахстанский лидер.

Кроме того, автор поделился своим видением управленческих качеств российского коллеги.

"У него есть очень сильное для политика качество – способность к самообучению. Путин 2001 года и Путин 2017 года – это разные по классу и видению политики. Конечно, большие посты и большие события учат людей. Но вопрос в том, какие выводы из этой учебы делают люди", — отметил президент Казахстана.

По его наблюдению, Путин "как переговорщик пользуется абсолютно рациональными и логичными аргументами". "Именно так строились все наши двусторонние экономические связи", — добавляет президент Казахстана.

Назарбаев подчеркивает, что "добрососедские, союзнические взаимоотношения Республики Казахстан и Российской Федерации самоценны, не зависят от внешней конъюнктуры и глобальной погоды".

"Более того, эти отношения благоприятно влияют на политический климат в Евразии, а значит и в мире. Я уверен, что мы вместе выйдем из любых ситуаций. Наши народы переживали и не такие глобальные трудности. И это переживем тем более: время другое, возможности другие", — заключает глава Казахстана.