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Политика

Эксперты рассказали, чего ждать от введения реестра коррупционеров

13:5202.01.2018
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПортфель чиновника. Архивное фотоПортфель чиновника. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Реестр уволенных в связи с утратой доверия российских чиновников, который появится в стране в 2018 году, поможет эффективной борьбе с коррупцией, но не стоит возлагать на него слишком большие надежды, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в начале декабря в интервью газете "Коммерсант" сообщил о появлении такого реестра в стране с начала 2018 года. По мнению Чайки, реестр будет стимулировать чиновников соблюдать законы.

Суть нововведения

Чайка в интервью "Коммерсанту" заявил, что с начала 2018 года в России вступит в силу законодательная новелла — публичный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. По его мнению, опасение попасть в "черный список" будет дополнительным стимулом для чиновников к соблюдению законов.

Чиновник перед совещанием. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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В России появится реестр уволенных в связи с утратой доверия чиновников

Он рассказал, что почти 1,5 тысячи коррупционеров были уволены в связи с утратой доверия за последние несколько лет: в 2016 году уволено около 400 чиновников, а за девять месяцев 2017 года — уже 926 человек.

Генпрокурор пояснил, что основанием для такого увольнения могут послужить лишь грубые коррупционные правонарушения, в том числе сокрытие сведений об имуществе, доходах и расходах, непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, а также несоблюдение отдельных антикоррупционных запретов.

Чайка отметил, что "за подобные правонарушения должностные лица по инициативе прокуроров из года в год увольняются все чаще".

Коррупции меньше не станет

Как считает управляющий партнер коллегии адвокатов "Старинский, Корчаго и партнеры" Владимир Старинский, эффект от введения такого реестра будет, но ждать слишком многого от нововведения не стоит.

Коррупция
© Fotolia / oldbunyip
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"С одной стороны, такой реестр позволит систематизировать сведения о всех чиновниках, уволенных в связи с утратой доверия. Сейчас с этим есть проблемы — сведения разрознены, в каждом конкретном случае устанавливать причины предыдущего увольнения достаточно сложно. Из-за этого на практике часто можно встретить ситуацию, когда должность занимает чиновник, уволенный ранее в связи с утратой доверия. С другой стороны, ждать от такого реестра слишком многого не стоит — коррупции от этого меньше не станет", — заявил РИА Новости Старинский.

По его мнению, ранее замеченные в коррупционных правонарушениях граждане не смогут больше занимать государственные должности, что "уже будет достаточным эффектом".

Реестр необходим и должен быть доступным

Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов считает, что принятие такого реестра является необходимостью, так как в России "огромное количество чиновников, уволенных по утрате доверия, то есть по коррупционным правонарушениям". Также в РФ, по словам эксперта, много тех чиновников, чьи действия "попадают под статью Уголовного кодекса, связанную с коррупционными проявлениями", и новый работодатель таких лиц не всегда может получить по ним объективную информацию.

Глава Удмуртской Республики Александр Соловьев. Архив
© РИА Новости / Константин Ившин
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"Хорошо, если (новое место работы такого чиновника) это госкорпорация или государственная служба, у которой есть возможность проверки, направления запроса официально. А если это коммерческая структура, которая подписала хартию о противодействии коррупции, или это структура, которая связана с госзаказом? Поэтому подобные реестры должны быть", — сказал Кабанов.

По его мнению, к таким реестрам должен быть специальный доступ.

Как считает эксперт, такой доступ может осуществляться, например, по официальным запросам средств массовой информации или юридических лиц.

"Я не сторонник того, что все должно вывешиваться в открытом доступе, но доступ по официальным запросам СМИ, юридических лиц, он должен быть, потому что и потенциальный работодатель и какие-то общественные объединения должны получать доступ к такой информации", — заключил эксперт.

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