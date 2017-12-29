Глава Башкирии считает фейками сообщения СМИ о планах объединения регионов

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил в интервью РИА Новости, что считает несерьезными разговоры об объединении регионов в Приволжском федеральном округе, а сообщения в СМИ об этом – фейками.

"Я отношусь к этим разговорам как к газетным уткам, фейкам. Это, конечно, несерьёзно. Нет никакой необходимости нашей республике объединяться с кем-либо. Мы седьмые по численности в стране. Если к нам кого-то и присоединят, то это будет мегарегион. Нужны ли такие сверхкрупные территориальные образования в составе России?" — сказал Хамитов.

Он отметил, что и президент России на своей ежегодной пресс-конференции говорил, что все разговоры об объединении – это слухи.

"Могу сказать, что был исторический пример в 1918 году, когда Лениным и Сталиным принималось решение о создании Башкиро-Татарской Республики. Но этот проект не состоялся. Слишком крупный регион получался! И уже в 1919 году была создана самостоятельная Башкирская Республика, а через год с небольшим после этого была сформирована и Татарская Республика. Прошло уже почти 100 лет, и с тех пор никто к этой теме ни разу не возвращался", — добавил глава Башкирии.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.