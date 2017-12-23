"Нельзя обещать людям невыполнимого, как это было в 90-е," заявил Путин.

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Нельзя обещать людям невыполнимого, как это было в 90-е годы, по этому пути нельзя идти, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде партии "Единая Россия".

"Мы, безусловно, не должны действовать популистски, просто давать несбыточные обещания, или деньги разбрасывать, как это было в начале 90-х годов. Мы помним, когда под давлением обстоятельств парламент и правительство часто принимали абсолютно неисполнимые решения… По этому пути точно совершенно нельзя идти, мы помним, к чему это привело — это привело к тому, что в 2000 году за чертой бедности оказалось свыше 40 миллионов человек, на тот период одна треть населения почти", — сказал Путин.