Зюганов призвал упростить процедуру импичмента президента

РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 23 дек — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает необходимым упростить процедуру импичмента президента и закрепить норму о том, что глава государства не может занимать этот пост более двух раз за всю жизнь.

"Необходимо упростить процедуру импичмента и прописать в основном законе, что никто не имеет права вступать в должность президента более двух раз за свою жизнь", — сказал Зюганов, выступая на предвыборном съезде ЦК КПРФ.

Он также считает, что в России должен появиться высший государственный совет, "без одобрения которого не будет вводиться в жизнь ни одно принципиально важное решение президента".

"Власть должна быть по-настоящему ответственна перед народом, у нее нет ответственности", — подчеркнул он.

Зюганов полагает, что президент как высшее должностное лицо должен быть под контролем и под отчетом народа и парламента. Он также заявил, что в партии "настаивают на смене курса в интересах абсолютного большинства граждан".

По его мнению, также необходимо вернуть народу право на референдумы по важнейшим общественным политическим и социально-экономическим вопросам.