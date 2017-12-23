КПРФ предлагает отменить муниципальный фильтр на выборах глав регионов

РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 23 дек — РИА Новости. КПРФ в ближайшее время предложит на рассмотрение Госдумы законопроект по отмене муниципального фильтра на выборах глав субъектов и инициативу по возвращению депутатам права участия в избирательных кампаниях в качестве доверенных лиц, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на предвыборном съезде партии.

"Уже в ближайшее время депутаты предложат законопроекты по исправлению избирательной системы… Вернуть депутатам всех уровней право участия в избирательных кампаниях в качестве доверенных лиц. Сейчас депутаты, избранные от народа, представляют крупную политическую партию и не могут участвовать в выборах, для того чтобы сказать доброе слово о своих избирателях, о товарищах, о своей программе",- сказал Зюганов.

Еще один законопроект, по словам Зюганова, будет касаться отмены муниципального фильтра на выборах. "Отменить муниципальный фильтр на выборах глав субъектов. У меня есть ощущение, что он будет отменён этой зимой", — добавил лидер коммунистов.