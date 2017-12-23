КПРФ предлагает отменить муниципальный фильтр на выборах глав регионов

РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 23 дек — РИА Новости. КПРФ в ближайшее время предложит на рассмотрение Госдумы законопроект по отмене муниципального фильтра на выборах глав субъектов и инициативу по возвращению депутатам права участия в избирательных кампаниях в качестве доверенных лиц, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на предвыборном съезде партии.
Еще один законопроект, по словам Зюганова, будет касаться отмены муниципального фильтра на выборах. "Отменить муниципальный фильтр на выборах глав субъектов. У меня есть ощущение, что он будет отменён этой зимой", — добавил лидер коммунистов.