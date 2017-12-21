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Политика

Политологи отметили в новом мэре Владивостока знание "точек роста"

07:3721.12.2017
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВладивосток. Архивное фотоВладивосток. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 21 дек – РИА Новости. Выбранный в четверг думой Владивостока новый мэр Виталий Веркеенко должен использовать свой опыт предпринимателя, чтобы развивать экономику города, но при этом "философски" отказаться от своего бизнеса, чтобы не повторить ошибки предшественников, заявили РИА Новости приморские политологи.

Владивосток. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В начале ноября отстраненный с поста мэра Владивостока и находящийся под следствием Игорь Пушкарев написал заявление об отставке. В четверг депутаты думы единогласно выбрали гендиректора ООО "Технохолдинг Сумотори" и руководителя проекта "Приморское кольцо" Веркеенко новым мэром города. Дума голосовала за одну из трех представленных конкурсной комиссией кандидатур, в том числе и.о. главы Владивостока Алексея Литвинова и заместителя председателя приморского отделения "Опоры России" Александра Юртаева.

Из хором — в бочку

По мнению политолога, заведующей кафедрой политологии ДВФУ Натальи Коломейцевой, если смотреть со стороны экспертного сообщества, то выбор мэром Веркеенко был очевиден, но с точки зрения простых избирателей – нет.

Владивосток. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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"Если бы была привычная система прямых выборов, то результат мог быть иной. Веркеенко широко известен в узких кругах – его знают по общественной деятельности, знают политики, но обычные люди знают Юртаева. Он часто выходит на выборы и хорошо известен. На прямых выборах при наличии только одного известного населению кандидата выбирают именно его", — сказала Коломейцева.

По ее словам, возникает вопрос об эффективности работы комиссии. "Сложно сказать, какой выбор бы сделали люди (при прямых выборах), но люди – лучший политолог. Они всегда выбирают того, кто им нужен. Потом избранника могут ругать, костерить, но выбирают всегда правильно", — считает политолог.

Коломейцева отметила при этом, что Веркеенко – "хороший, активный, молодой управленец", но и все его предшественники были "горящими и пламенными, хотя все знают итог их руководства".

"Хотелось бы, чтобы это назначение не закончилось негативно, и у Веркеенко получилось все, о чем он говорил комиссии. Я против бизнесменов во власти: если бизнесмен успешный, зачем ему власть? Развивать коррупционные схемы? Он (Веркеенко) должен понимать, что ему придется полностью отказаться от бизнеса, и не переписывать его на кого-то, как это сделали его предшественники. И мне кажется, что он способен на это: в нем много философии, рассуждений, он высоконравственный. Может быть, он и есть современный Диоген, который ради города и общественного блага готов из хором переселиться в бочку. Но так и надо сделать, на мой взгляд. Ведь переписать свои компании на свата, брата – это и есть коррупция в итоге. Есть вещи, от которых придется отказаться", — добавила собеседница.

Мэр должен "торговать лицом"

Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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По словам приморского политолога Сергея Гребенюка, до финала конкурса по замещению должности мэра дошли люди, на которых мало кто ставил.

"После смены главы Приморья произошла масштабная смена руководящих кадров, и сегодня в город пришел человек, который не является частью элиты. Выбор его кандидатуры стал своеобразным компромиссом, а он — лицом приморской политики. У Юртаева не было шансов – он оппозиционер, но при этом и системный политик… Литвинов мог бы стать мэром, но это не совсем соответствует набору его компетенций", — отметил Гребенюк.

По его словам, Литвинов разбирается в своих административных вопросах, но у него есть "бэкграунд", который не позволил бы состояться необходимой в администрации перезагрузке. Политолог также отметил, что до выборов президента РФ вряд ли в мэрии произойдет глобальная смена кадрового состава, если изменения и будут, то чисто "косметические".

"Как предприниматель, Веркеенко знает точки роста территории, понимает, на чем нужно сфокусировать усилия, чтобы экономика города росла, знает предпринимательское сообщество региона", — сказал Гребенюк.

Он при этом добавил, что мэр – это не только хозяйственник, но еще и политик, который должен "торговать лицом" и под свой авторитет привлекать в город необходимые деньги.

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