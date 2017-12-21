Новый мэр Владивостока не опасается стать уголовно преследуемым

ВЛАДИВОСТОК, 21 дек – РИА Новости. Избранный в четверг мэр Владивостока Виталий Веркеенко заявил РИА Новости, что не опасается "тенденции", которая сложилась со всеми предыдущими главами города, попавшими под уголовное преследование.

В четверг депутаты думы единогласно выбрали Веркеенко мэром города. В начале ноября отстраненный с поста мэра Владивостока и находящийся под следствием Игорь Пушкарев написал заявление об отставке.

"Нет, не опасаюсь, я же иду работать с чистым сердцем", — ответил он на соответствующий вопрос.

Журналистам после своего избрания он рассказал о первоочередных задачах в работе.

"Я, как и все жители, каждый день находился на дорогах Владивостока, испытывал те же самые сложности, неудобства. Были мысли, как это все улучшить. Сейчас это зона моей ответственности. Будем решать поэтапно конкретные локальные сложности: чистые дороги, благоустроенные, парки и скверы для детей, бесперебойное, эффективно работающее коммунальное хозяйство и любые действия для улучшения качества жизни, чтобы можно было жить и дышать полной грудью", — рассказал он.