"Нет приказа вступить на землю США": Кадыров ответил на решение по санкциям

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров с иронией прокомментировал свое попадание в санкционный список США. Он назвал решение Вашингтона очередной "наградой" от Америки и заявил, что не поехал бы в США даже в обмен на все валютные запасы страны.

"И как же мне не горевать, если вынашивал я сорок лет планы поехать в Америку, заняться там бизнесом, открыть счета в банках на Манхеттене? Но не видать мне казино Лас-Вегасе и миллиардов, хранящихся в Bank of America", — написал глава республики в Instagram.

Кадыров отметил, что нарушают права человека в США, а не в Чечне. Он добавил, что американцы не могут простить ему то, что он посвятил жизнь борьбе с терроризмом.

"Но пусть США не беспокоятся. Я еще не получил приказ вступить на землю США", — добавил глава Чечни, напомнив о Герое Советского Союза Мавлиде Висаитове, который "на лошади дошел до Эльбы и получил орден "Легион почета" от президента Америки".

Расширение списка

В среду Минфин США опубликовал сообщение о расширении санкционного списка, принятого в соответствии с "законом Магнитского". В него внесли главу Чечни и еще четырех россиян: Аюба Катаева, Юлию Майорову, Андрея Павлова и Алексея Шешеня. Ограничения предусматривают запрет на въезд в США и заморозку активов на территории страны.

Минфин США обосновал свое решение "грубыми нарушениями прав человека, признанными всем мировым сообществом".

В документе заявляется, что Кадыров контролирует администрацию, которая, по версии Вашингтона, якобы причастна к исчезновениям и убийствам "без суда и следствия". Кроме того, в американском финансовом ведомстве главу Чечни заподозрили в "акциях против политических оппонентов".

Политизированная история

"Акт Магнитского" — это откровенно политизированная история, он не имеет никакого юридического права на существование, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Сенатор считает неправильным вступать в дискуссии о конкретных причинах включения в американские санкционные списки тех или иных граждан России, "поскольку тогда придётся признать правомерность существования самого "Акта Магнитского" как такового и пытаться рассуждать о том, кто в этом списке более уместен, а кто — менее".